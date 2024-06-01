В Улан-Удэ детям в автобусе раздавали мороженое

Акцию провели на маршруте №3А
В Международный день защиты детей МУП «Городские маршруты» устроили сладкую акцию. Здесь юных пассажиров угощали мороженым.
Автобус, следующий по маршруту №3А празднично украсили, а кондуктор Татьяна Савостина нарядилась в яркий костюм клоуна. Она проводила викторины для пассажиров.
Всем ребятишкам подарили мороженое, собачек из воздушных шаров и хорошее настроение, сообщили в МУП «Городские маршруты».
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Акцию провели на маршруте №3А
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