02 июня

01 июня

31 мая

Популярное

В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой

В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
На строительство нового корпуса было выделено 117 миллионов рублей

1 июня открыли пристрой к Мухоршибирской средней школе № 2. Пристрой рассчитан на 75 мест, здесь располагаются столовая и учебные кабинеты.

Как рассказали в пресс-службе правительства Бурятии, жители с нетерпением ждали этого события.

- Дорогие ребята, хочу пожелать вам, чтобы у вас всё в жизни получалось. Чтобы вы хорошо учились, по-настоящему учились. Я хочу пожелать, чтобы перед вами все дороги были открыты, чтобы вы стали настоящими счастливыми людьми. Поэтому я вас всех поздравляю! Хорошей вам учёбы, хорошего лета, каникул, дружбы, любви и всего самого лучшего! - обратился на открытии пристроя к детям глава Бурятии Алексей Цыденов.


Мухоршибирская средняя школа №2 состояла из двух блоков. Один из них - это основное здание, построенное из кирпича, а второй - деревянный одноэтажный пристрой, на месте которого и возвели новый корпус. Новый пристрой связан тёплым переходом с основным зданием школы.

В новом корпусе расположены спортивный и актовый залы, пищеблок и три класса на 75 мест. На первом этаже располагается просторный обеденный зал на 250 посадочных мест с цехами для приготовления пищи. На втором этаже находятся три учебных кабинета на 25 ученических мест каждый: кабинет русского языка и литературы, кабинет математики, кабинет истории. Также на втором этаже располагаются учительская, туалеты. Кабинеты оборудованы удобной мебелью и современной техникой.

В здании пристроя имеется лифт для поднятия и спуска маломобильных учащихся. Кроме того, на прилегающей к новому зданию территории провели благоустройство.



На строительство нового корпуса в рамках национального проекта «Образование» было выделено 117 миллионов рублей. Этот объект для села Мухоршибирь – весьма значимый. Новый корпус позволит существенно разгрузить основное здание.



Всего в Бурятии с 2017 года по декабрь 2023-го в рамках мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях национального проекта «Образование» и иным программам построено и введено в эксплуатацию 35 школ с общей проектной мощностью 12 084 мест. Эти мероприятия стали возможны благодаря решению президента Российской Федерации Владимира Путина, поддержке правительства Российской Федерации и адресной работе Минпросвещения России. В 2024 году будут введены ещё пять школ на 1738 мест.

Всего за период реализации мероприятий с 2017 по 2024 год будет реализовано строительство 40 школ с созданием 13 822 мест, объём инвестиций составляет более 22,5 млрд рублей.
школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой
В Бурятии для одной из школ райцентра возвели новый пристрой
Общество, 02.06.2024
На строительство нового корпуса было выделено 117 миллионов рублей
В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот
В двух сёлах Бурятии построили многоквартирные дома для сирот
Общество, 02.06.2024
Среди обладателей жилья - несколько участников СВО
В Улан-Удэ приняли прямой рейс из Горно-Алтайска
В Улан-Удэ приняли прямой рейс из Горно-Алтайска
Общество, 01.06.2024
Воздушное судно традиционно встретили водной аркой. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу
В Бурятии семейная пара отметила золотую свадьбу
Общество, 01.06.2024
Виктор и Любовь живут вместе 50 лет 
В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности
В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности
Общество, 01.06.2024
Они прогнозируются на территории нескольких районов 
В Улан-Удэ прошёл парад колясок
В Улан-Удэ прошёл парад колясок
Общество, 01.06.2024
Необычный парад состоялся на территории перинатального центра 
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Май 2024
Общество, 01.06.2024
Колокола, рассада, велики. Сакура, которая луизеания и великое седлание топиарий
Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ
Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ
Общество, 01.06.2024
Взялись за дорогу на ул. Борсоева
В Улан-Удэ самокатчикам ужесточат штрафы за нарушения
В Улан-Удэ самокатчикам ужесточат штрафы за нарушения
Общество, 01.06.2024
Новые штрафы за нарушения вводит один из операторов электросамокатов
Забайкальском национальном парке провели субботник
Забайкальском национальном парке провели субботник
Общество, 01.06.2024
Порядок наводили перед «горячим» сезоном 
В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников
В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников
Общество, 01.06.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^