Визит продлится до 4 июня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июня прибыл с государственным визитом в Монголию. Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Чингисхан».
В аэропорту Лукашенко встретила министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Как сообщила пресс-служба белорусского президента, визит продлится до 4 июня. Ранее в столицу Монголии уже прибыла представительная белорусская делегация в составе членов правительства, руководителей предприятий, организаций и бизнес-кругов.
Официальные переговоры с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом состоятся в Улан-Баторе в узком и расширенном составах. Лидеры стран обсудят перспективные направления сотрудничества для максимально полного раскрытия потенциала белорусско-монгольских отношений. Прежде всего речь пойдёт о возможностях расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере, поставках на монгольский рынок востребованной продовольственной и промышленной продукции отечественных предприятий, совместной работе по линии АПК.
Ожидается, что по итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов, которые укрепят фундамент двустороннего сотрудничества.
Александр Лукашенко также ознакомится с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии.
Параллельно с мероприятиями государственного визита в Улан-Баторе состоится монголо-белорусский бизнес-форум. Представители деловых кругов с обеих сторон смогут более детально ознакомиться с возможностями друг друга, обсудить практические вопросы по конкретным направлениям.
Президент Белоруссии прибыл с госвизитом в Монголию
Власть, Фото:
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