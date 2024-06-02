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Жительница Бурятии ударом ножа в ногу убила сожителя

Жительница Бурятии ударом ножа в ногу убила сожителя
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина оскорблял её

В середине декабря 2023 года в Хоринском районе Бурятии поссорились сожители. Мужчина при этом нецензурно выражался в адрес возлюбленной, унижая её.

Тогда оскорблённая женщина схватила с печи нож и один раз ударила им в ногу мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

На суде женщина полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась.

- Приговором суда Б. признана виновной в совершении умышленного тяжкого преступления. Ей назначено наказание виде семи лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Хоринском районном суде.

Приговор вступил в законную силу.
убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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