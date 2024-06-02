Жительница Бурятии ударом ножа в ногу убила сожителя

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина оскорблял её



В середине декабря 2023 года в Хоринском районе Бурятии поссорились сожители. Мужчина при этом нецензурно выражался в адрес возлюбленной, унижая её.



Тогда оскорблённая женщина схватила с печи нож и один раз ударила им в ногу мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.



На суде женщина полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась.



- Приговором суда Б. признана виновной в совершении умышленного тяжкого преступления. Ей назначено наказание виде семи лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Хоринском районном суде.



Приговор вступил в законную силу.

