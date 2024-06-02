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В Улан-Удэ студент вуза скончался после спортивной тренировки

В Улан-Удэ студент вуза скончался после спортивной тренировки
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он внезапно потерял сознание

В Улан-Удэ скончался студент первого курса электротехнического факультета ВСГУТУ. Молодой человек умер в больнице, куда его доставили прямо со спортивной тренировки.

Вечером 31 мая студент занимался в Физкультурно-спортивном комплексе, когда внезапно потерял сознание. Тренеры немедленно вызвали скорую помощь, медики срочно доставили пациента в БСМП для проведения реанимации.

- Несмотря на медикаментозные мероприятия лечащих врачей, утром 1 июня юноша скончался, не приходя в сознание. Для нас это трагедия, от которой очень тяжело оправиться, - рассказали в пресс-службе ВСГУТУ.

От чего конкретно умер молодой человек, сейчас устанавливается.

Руководство вуза сообщило о произошедшем родственникам умершего и в министерство науки и высшего образования России.

смерть ВСГУТУ спорт

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