В Бурятии ожидаются высокие классы пожарной опасности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они прогнозируются на территории нескольких районов



В семи районах республики объявлены высокие классы пожарной опасности в лесах, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Пятый класс пожарной опасности прогнозируется на территории Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов.



На территории шести муниципальных образований прогнозируется четвёртый класс пожарной опасности: Баргузинского, Баунтовского эвенкийского, Еравнинского, Муйского, Окинского и Тункинского районов.



В МЧС напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим; доступ в лес для населения запрещён, как и сжигание сухой травы и мусора. Жителей республики призывают не бросать горящие окурки и спички.



