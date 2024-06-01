В Бурятии в ДТП погибли два человека





В пятницу, 31 мая, в 20:55 в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что 35-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя на автодороге «с. Береговая - с. Посольское», в двух километрах от села Кабанск не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «Мицубиси Эспайр» под управлением 33-летней местной жительницы.- В результате ДТП управлявший «Тойота» мужчина и 30-летний пассажир «Мицубиси» скончались на месте происшествия. Ещё два пассажира «Мицубиси» в возрасте 26 лет и 41 года и водитель госпитализированы, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.