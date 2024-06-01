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В конных скачках в Бурятии участвовали более ста наездников

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Иволгинском районе Бурятии, на территории Янгажинского дацана, 31 мая прошли конные скачки.

В турнире участвовало около 100 лошадей из семи районов Бурятии, также из Забайкальского края и Иркутской области. В программе было восемь забегов на дистанции от 2-х до 12-ти километров.

- Открытые районные скачки проводим второй год. Традиционно принимают участие более ста наездников. Для гостей мероприятия подготовлена концертная программа, в которой примут участие звёзды бурятской эстрады и местные коллективы. Зрителей ждут зрелищные скачки, а также соревнования наездников с применением акробатических упражнений, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

Призовой фонд составил около 1 млн рублей. Результаты будут известны позднее. 
скачки спорт лошади

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