За неделю преступники обманули более 40 жителей республики
За последнюю неделю жертвами мошенников стали 44 жителя Бурятии. В общей сложности они потеряли 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Так, 68-летний житель Октябрьского района Улан-Удэ лишился 1,6 млн рублей, поверив в обещание лёгкого заработка.
Как рассказали в прокуратуре, мужчине позвонил неизвестный и предложил заняться инвестиционной деятельностью с большой доходностью. Пенсионер заинтересовался и в итоге получил ссылку на сайт, на котором якобы можно покупать и продавать валюту.
«Сотрудник компании» предложил улан-удэнцу зарабатывать на обороте продукции нефтедобывающей отрасли. Мужчина сперва перевёл небольшую сумму, после чего увидел, что его доход якобы составляет 47 тысяч рублей. После этого он продолжил вкладывать свои сбережения, в общей сложности переведя 1,6 млн рублей.
Пенсионер понял, что стал жертвой мошенников, когда «финансовый эксперт» посоветовал вложить разом ещё 700 тысяч рублей. Услышав, что таких денег у мужчины нет, звонивший потребовал взять кредит. Только после этого обманутый обратился в полицию.
Всего с начала года мошенники обманули 1 165 жителей республики. Общий причинённый им ущерб составил 249 млн рублей.
Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников 1,6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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