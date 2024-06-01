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В вузе Бурятии проведут международную конференцию

В вузе Бурятии проведут международную конференцию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Её посвятят Году семьи

В Бурятии состоится международная научно-практическая конференция «Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвящённая Году семьи в России. Мероприятие проведут на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

Конференция пройдёт с 19 по 20 сентября. К участию приглашаются представители академического сообщества, преподаватели учреждений ВПО, специалисты социальной сферы, здравоохранения, образования, силовых структур, а также все заинтересованные лица.

В программе предусмотрены пленарное заседание, секционные семинары и круглые столы. По итогам работы сборник конференции будет размещён в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Публикация в сборнике бесплатная.

- Заявки для участия в конференции необходимо направить до 6 сентября. Для участия в культурной программе конференции, а также на бронирование мест в общежитии или гостинице заявки принимаются до 1 июля, - сообщает управление по делам молодёжи Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 18+.
Бурятия вузы конференция

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