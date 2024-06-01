В Улан-Удэ прошёл парад колясок

Необычный парад состоялся на территории перинатального центра
Накануне Дня защиты детей, 31 мая, в Республиканском перинатальном центре Улан-Удэ прошёл традиционный конкурс детских колясок.
Организаторы подметили, что участники подошли к подготовке с максимальным креативом. Среди колясок были дракон, самолёт, корабль, аленький цветочек и другие. Также участники порадовали зрителей творческим представлением своих колясок.
- Все присутствующие громко поддерживали участников и получили море позитивных эмоций, - подчеркнули в роддоме.
Участникам вручили дипломы в разных номинациях и памятные призы.
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Необычный парад состоялся на территории перинатального центра
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