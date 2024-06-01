В Муйском районе Бурятии грузовик разрушил мост

В этой связи полностью перекрыто движение на 319 км



В Муйском районе полностью перекрыто транспортное движение на 319 км, сообщили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».



- Под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность, был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск – Новый Уоян - Таксимо. На место, по поручению министра транспорта Бурятии Александра Гоге, оперативно направлена дорожная бригада. Для оценки и восстановительных мероприятий, - отметили в ГКУ «Бурятрегионавтодор».



В настоящее время движение для всех видов транспорта на участке временно ограничено.



Телефон диспетчерской службы: +7 (3012) 55 -20-55. Звонки принимаются круглосуточно.

