В Бурятии на пожаре пострадал мужчина



Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Днём 1 июня в посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии загорелся жилой дом.К месту вызова был направлен личный состав 22-го Кяхтинского отряда Государственной пожарной службы. Поскольку ближайшая пожарная часть располагалась в более 56 км. от места пожара, на вызов также выехали добровольцы ДПК «Наушкинское» в составе двух человек и одной единицы техники.На момент прибытия добровольной пожарной команды очаг возгорания находился в прихожей. Пожар был потушили в течение 4 минут на общей площади четыре квадратных метра, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В результате возгорания пострадал 56-летний мужчина, он получил ожог руки.