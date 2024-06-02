Пятерым жителям Бурятии просто так раздали «корочки» о получении профессий

Фактически они не проходили соответствующих курсов
В Бурятии по решению суда признали недействительными пять свидетельств о профессии рабочего. Соответствующий иск попад прокурор Кабанского района.
В ходе проверки прокуратура установила, что между организацией и образовательным учреждением был заключен договор на обучение. Пятерым работникам выдали свидетельства: одно по профессии «Электрослесарь КИПиА» и четыре по профессии «Стропальщик». Фактически же они курсы не посещали, обучение не проходили, квалификационные экзамены не сдавали. Таким образом свидетельства им о профессии рабочего выданы незаконно, являются недействительными.
- Исковые требования судом удовлетворены, свидетельства признаны недействительными, - сообщает Кабанский районный суд.
Решение в законную силу пока не вступило.
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Фактически они не проходили соответствующих курсов
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