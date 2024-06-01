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Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ

Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Взялись за дорогу на ул. Борсоева

В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу по улице Борсоева. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Шутенков.

- В прошлом году мы сделали дорогу от Селенгинского моста до улицы Борсоева, 3. В этом году приведём в порядок участок от ул.Куйбышева до Селенгинского моста, - написал градоначальник.

Сейчас рабочие снимают верхний слой асфальта, а затем приступят к асфальтированию в два слоя. Игорь Шутенков отметил, что дорогу перекрывать не будут, поскольку работы будут проводиться после 20:00 и ночью.

 
- В этом году мы приводим в порядок основные магистрали в городе. Ремонт идёт и на ул. Бабушкина, проспекте 50-лет Октября, в переулке Карьерный, там расширяют проезжую часть. На улице Ключевская делаем ливнёвку. За ремонтом слежу лично. Выезжаю и смотрю, как идут работы на участках, - подытожил мэр. 

дорожный ремонт

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