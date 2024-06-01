Стартовал дорожный ремонт в центре Улан-Удэ







- В этом году мы приводим в порядок основные магистрали в городе. Ремонт идёт и на ул. Бабушкина, проспекте 50-лет Октября, в переулке Карьерный, там расширяют проезжую часть. На улице Ключевская делаем ливнёвку. За ремонтом слежу лично. Выезжаю и смотрю, как идут работы на участках, - подытожил мэр.







В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу по улице Борсоева. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Шутенков.- В прошлом году мы сделали дорогу от Селенгинского моста до улицы Борсоева, 3. В этом году приведём в порядок участок от ул.Куйбышева до Селенгинского моста, - написал градоначальник.Сейчас рабочие снимают верхний слой асфальта, а затем приступят к асфальтированию в два слоя. Игорь Шутенков отметил, что дорогу перекрывать не будут, поскольку работы будут проводиться после 20:00 и ночью.