Возможны грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 июня в республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди, грозы, ливни, возможен град.
Днём жарко, столбик термометра поднимется до отметки +29 градусов, местами прохладнее и не выше +15, +20. Ветер переменный 7-12 м/с, при грозах порывистый.
В Улан-Удэ сегодня без осадков и до 27 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 м/с.
В Бурятии ожидается 29-градусная жара
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