В Бурятии школьники заложили плодово-ягодный сад

В будущем планируют высадить плодовые деревья
В Тункинском районе Бурятии ученики агракласса Шимкинской школы-интерната заложили плодово-ягодный сад. На пришкольном участке они высадили вишню войлочную, чёрную и красную смородину, жимолость синюю и крыжовник.
Сотрудники агрономического факультета Наталья Васильева и Амгалан Чирипов провели для школьников и учителей мастер-класс по посадке и уходу за многолетними насаждениями.
- Работа по закладке сада будет продолжена, в планах - высадка плодовых культур, - сообщили в администрации Тункинского района.
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