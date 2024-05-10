Герой России Балдан Цыдыпов станет гостем чемпионата по бурятской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Турнир проходит в Агинском округе



Первый открытый чемпионат Забайкальского края по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» на призы законодательного собрания Забайкальского края стартует сегодня, 10 мая, в посёлке Агинское. Турнир посвящён 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945гг и героям специальной военной операции.



- 9 мая Герой Российской Федерации Балдан Цыдыпов примет участие в праздничных мероприятиях в краевой столице. 10 мая он приедет на малую родину, поздравит земляков с Днём Победы, поболеет за спортсменов на чемпионате, - рассказал зампредседателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.



Напомним, что в чемпионате Забайкальского края по бурятской борьбе примут участие юноши и мужчины в пяти весовых категориях. Краевой открытый чемпионат впервые проводится на призы высшего законодательного органа Забайкальского края. Почётными гостями станут ветераны ВОВ, участники СВО. Поединки пройдут на коврах спортивного комплекса «Бургэд», будет организована прямая трансляция событий, сообщили в администрации АБО.



Возрастное ограничение: 6+.

