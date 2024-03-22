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Нацпарк в Бурятии готовится к пожароопасному сезону

Нацпарк в Бурятии готовится к пожароопасному сезону
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Сотрудники прошли спецподготовку

Тункинский национальный парк готовится к пожароопасному сезону. Сотрудники нацпарка прошли обучение на руководителей тушения лесных пожаров в Бурятского колледже технологий и лесопользования в Улан-Удэ.

В 2023 году на территории нацпарка было зарегистрировано 13 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 162,33 га, из них 158,83 га лесной и 3,5 га – не лесной. Причиной большинства возгораний стал человеческий фактор — нарушение пожарной безопасности, в том числе поджоги сухой травы.

Также сотрудники национального парка проходят вакцинацию, ревакцинацию против клещевого энцефалита. Кроме того, заключаются договоры на приобретение спецодежды, необходимого противопожарного оборудования и инвентаря.
национальный парк

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