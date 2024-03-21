В Бурятии обсудили подготовку к пожароопасному сезону

В правительстве республики прошло заседание комиссии по ЧС



21 марта в правительстве Бурятии прошло заседание комиссии по ЧС под руководством зампреда правительства Ивана Альхеева. Обсуждалась подготовка к пожароопасному сезону-2024.



Представители республиканского агентства лесного хозяйства, ГКУ «Противопожарная служба Бурятии», республиканского Главка МЧС России доложили о подготовке сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также защите населения и территорий от лесных и ландшафтных пожаров.



- В связи с тем, что в этом году прогнозируется повышенный класс пожарной опасности, нам необходимо приложить все силы на устранение выявленных нарушений. Поэтому в ежедневном режиме мы будем контролировать ситуацию по устранению всех нарушений, чтобы подготовиться к предстоящему пожароопасному периоду, - заявил Иван Альхеев.

