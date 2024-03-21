Она будет работать два часа
25 марта в УФСИН России по Бурятии состоится прямая линия по вопросам обеспечения прав и законных интересов осуждённых.
На вопросы ответит помощник начальника по соблюдению прав человека в УИС Цыдып Гомбоев.
Задать вопросы и получить ответы желающие смогут с 16 до 18 часов по телефону 8(3012) 288-584.
УФСИН по Бурятии проведёт прямую линию
Общество, Фото:
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