УФСИН по Бурятии проведёт прямую линию

Она будет работать два часа



25 марта в УФСИН России по Бурятии состоится прямая линия по вопросам обеспечения прав и законных интересов осуждённых.



На вопросы ответит помощник начальника по соблюдению прав человека в УИС Цыдып Гомбоев.



Задать вопросы и получить ответы желающие смогут с 16 до 18 часов по телефону 8(3012) 288-584.

