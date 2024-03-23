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В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка

В Гусиноозёрске состоится городская рыбалка
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Её проведут на Гусином озере

30 марта в окрестностях города Гусиноозёрск, на озере Гусиное, в местности Малые Хаяны пройдёт городская рыбалка. Участвовать могут любители и профессионалы рыбной ловли, независимо от пола и возраста.

В 9:00 начнётся регистрация на рыбалку. В 9:30 состоится торжественное открытие соревнований. С 9:40 до 13:00 участники соревнуются в ловле рыбы.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 28 марта на электронную почту: 42249ay@mail.ru, сообщает администрация Гусиноозёрска.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Селенгинский район Гусиноозерск рыбалка

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