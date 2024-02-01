Они состоятся 17, 24 февраля и 9 марта
В Иркутской области продолжается регистрация участников на три крупных лыжных марафона: «Краслэнд БАМ Ангарский марафон» (0+), «Краслэнд БАМ Огоньки» (0+) и «Темерсо Ангара и лыжня Иркутска» (0+).
Первым станет «Краслэнд БАМ Ангарский марафон». Он состоится 17 февраля на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». Для начинающих и детей предусмотрена дистанция 6 км, а остальные любители лыжных гонок могут выбрать дистанцию 10, 20 или 30 км.
Затем пройдёт один из старейших лыжных марафонов «Краслэнд БАМ Огоньки». Этот старт проводится 24 февраля в районе станции ВСЖД «Огоньки» в Шелеховском районе. Здесь участников ждут дистанции по сибирскому зимнему лесу на 22, 36, 50 км. Для детей есть традиционный забег на 1 км.
Заключительный и самый масштабный – 9 марта — «Темерсо Ангара и лыжня Иркутска» состоится на заливе Топка в посёлке Молодёжный Иркутского района. Для участников предусмотрены дистанции 5, 17, 34 и 51 км. Дети могут посоревноваться на дистанции 1 км и получить сладкий приз. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 0+.
В Иркутской области пробегут три лыжных марафона
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