Ориентировщики Бурятии стали призёрами первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В общекомандном зачёте они стали третьими в трёх категориях



Первенство Дальневосточного федерального округа и второй этап XII зимней спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию прошли с 25 по 28 января в Амурской области, в городе Белогорске.



Успешно выступила на соревнованиях сборная Бурятии. Спортсмены республики завоевали третьи места в общекомандном зачёте в категориях «М 17», «Ж 17» и «М 14».



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в составе команды выступали представители спортивной школы №4 г. Улан-Удэ, Каменской спортивной школы имени Тюрюханова Ю.Ф., Заиграевской детско-юношеской спортивной школы и Мухоршибирской спортивной школы имени В.Ф. Федотова.

