В общекомандном зачёте они стали третьими в трёх категориях
Первенство Дальневосточного федерального округа и второй этап XII зимней спартакиады учащихся России по спортивному ориентированию прошли с 25 по 28 января в Амурской области, в городе Белогорске.
Успешно выступила на соревнованиях сборная Бурятии. Спортсмены республики завоевали третьи места в общекомандном зачёте в категориях «М 17», «Ж 17» и «М 14».
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, в составе команды выступали представители спортивной школы №4 г. Улан-Удэ, Каменской спортивной школы имени Тюрюханова Ю.Ф., Заиграевской детско-юношеской спортивной школы и Мухоршибирской спортивной школы имени В.Ф. Федотова.
Ориентировщики Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, Фото:
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