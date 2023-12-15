В курортном районе Бурятии обновят мост на 300 с лишним миллионов

Его реконструкция займёт почти три года
Мост через реку Тунка в Тункинском районе Бурятии – на 2-ом километре автомобильной дороги «Тунка – Площадка солнечного телескопа» – ждёт масштабная реконструкция. Она завершится в конце октября 2026-го и обойдётся в 302 миллиона 700 тысяч рублей, сообщили на официальной странице райадминистрации.
Торги на обновление переправы объявили на официальном сайте госзакупок. В них приняла участие только одна компания, название которой пока не разглашается.
Заявку рассмотрели и признали соответствующей всем требованиям. В ближайшее время с организацией планируют заключить контракт. После на объекте должны начаться работы.
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Его реконструкция займёт почти три года
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