В курортном районе Бурятии обновят мост на 300 с лишним миллионов





Заявку рассмотрели и признали соответствующей всем требованиям. В ближайшее время с организацией планируют заключить контракт. После на объекте должны начаться работы.





Мост через реку Тунка в Тункинском районе Бурятии – на 2-ом километре автомобильной дороги «Тунка – Площадка солнечного телескопа» – ждёт масштабная реконструкция. Она завершится в конце октября 2026-го и обойдётся в 302 миллиона 700 тысяч рублей, сообщили на официальной странице райадминистрации.Торги на обновление переправы объявили на официальном сайте госзакупок. В них приняла участие только одна компания, название которой пока не разглашается.