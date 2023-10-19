За звание лучшего будут бороться 22 племенных хозяйства
На выставке «Байкал Агро», которая пройдёт в Улан-Удэ 21 октября, будут представлены 9 пород племенных сельскохозяйственных животных. В рамках мероприятия за звание лучшего будут бороться 22 племенных хозяйства. Среди представленных пород будут казахская белоголовая, калмыцкая, герефордская чёрно-пёстрая, окинская, бурятская, русская тяжеловозная, бурятская полугрубошерстная, забайкальская тонкорунная и буубэй.
- Участие в выставке примут представители различных хозяйств и ферм. Призовой фонд составляет впечатляющую цифру - 1 030 000 рублей, где за первое место можно будет получить 630 000 рублей, за второе - 250 000 рублей, а за третье - 150 000 рублей, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Также на выставке покажут породы КРС: лимузин, абердин-ангусская, салерс и товарный скот. Общее количество животных, которые будут представлены на выставке, составит 107 голов.
- Выставка проводится с целью сохранения и развития генофонда традиционных племенных сельхозживотных, а также внедрение современных методов их выращивания. Посетители выставки смогут также ознакомиться с передовым опытом ведения племенного животноводства и последними научными достижениями, - пояснили в министерстве. - Выставка соберёт ведущих животноводов и представителей отрасли со всей Бурятии и соседних регионов. Здесь они смогут представить своих лучших особей, оценить их качество и генетический потенциал, а также сравнить их с конкурентами. Проведение выставки племенных сельхозживотных соответствует целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Жителям Бурятии продемонстрируют племенной крупнорогатый скот, овец, лошадей, яков, а также сельскохозяйственную технику. Будут организованы ярмарка сельскохозяйственной продукции, живой уголок, концертная программа и много другое.
Возрастное ограничение: 6+.
Жителям Бурятии представят племенных сельскохозяйственных животных
Общество, Фото:
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