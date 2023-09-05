В Байкальском регионе состоится международная туристская выставка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В ней могут принять участие ремесленники республики



Объявлен приём заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых граждан», занятых в сфере народно-художественных промыслов, на участие в международной туристской выставке «Байкалтур – 2023». Мероприятие пройдёт с 12 по 14 октября в Иркутске, в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр».



Приём заявок продлится до 11 сентября по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 65.



Как сообщает пресс-служба министерства туризма РБ, на «Байкалтуре» будут продемонстрированы возможности активного отдыха вне зависимости от сезона. Выставка познакомит путешественников с новыми услугами и видами отдыха не только в Байкальском регионе, но и других регионах России и зарубежья.



Возрастное ограничение: 0+.

