В районе Бурятии потребовали вернуть исчезнувший маршрут до Улан-Удэ

Местные жители вынуждены добираться в столицу республики с пересадками







- Сколько себя помню, автобус в это время всегда ходил из Загана до Улан-Удэ, а сейчас вдруг не стало такого рейса. Надо было в больницу – пройти обследование, сдать анализы. Всё это делается с утра и только выезжая на этом автобусе, можно успеть. Так рано такси не вызвать, да и для пенсионеров это дорого. И съездить придётся не один раз, – рассказала она.



Неизвестный автор призвала обратить внимание на ситуацию главу района.



- Пусть знает, какие условия для жителей у нас созданы. А с бригадиром я разговаривала. У него совести нет – сказал, что у них нет такого рейса. Надеюсь, наше руководство района обратит на это внимание и рейс из Загана в Улан-Удэ в семь утра восстановят, – подчеркнула сельчанка.



В Минтрансе Бурятии на это пояснили, что межмуниципальные маршруты «Новый Заган – Улан-Удэ» и «Старый Заган – Улан-Удэ» отменили ещё пять лет назад, в 2018 году, из-за низкого пассажиропотока. Вместо них работают другие – № 400 «Улан-Удэ – Мухоршибирь», № 404 «Улан-Удэ – Цолга» и № 401 «Улан-Удэ – Мухоршибирь – Саган-Нур». Ещё несколько автобусов курсируют в районе – из одного населённого пункта в другой. На них можно добраться в райцентр. Так что из Загана ездить придётся с пересадками.



- Согласно социальным стандартам транспортного обслуживания населения, утверждённым распоряжением Минтранса России 31 октября 2017 года № НА-18-р, принцип беспересадочного проезда внутри муниципального образования не предусмотрен, – пояснили в ведомстве.

Одна из жителей Мухоршибирского района пожаловалась в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», что недавно ей не продали билет на утренний автобус в город. Пенсионерка собиралась в больницу, но в тот день так туда и не попала.