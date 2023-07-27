Бурятская оперная певица прошла в финал фестиваля в Сочи

Она споёт в опере Джакомо Пуччини



Уроженка Иркутска Жаргал Цырендагбаева стала финалисткой кастинга молодых оперных исполнителей фестиваля «Роза Хутор. Классика». Всего победителями стали 10 исполнителей из Иркутска, Астрахани, Санкт-Петербурга, Барнаула, Донецка, Иваново, Калмыкии, а также Харьковской области Украины, Узбекистана и Китая.



Фестиваль классического искусства «Роза Хутор. Классика» в этом году пройдёт с 18 по 27 августа на нескольких концертных площадках Сочи. В программе примут участие мировые звезды оперы и балета.



- Для жителей и гостей юга России впервые пройдут показы драматического спектакля с элементами рок-шоу «Мастер и Маргарита» (12+) в постановке Сергея Полунина. За музыкальную часть проекта будет отвечать Сочинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя фестиваля Алексея Асланова, - сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.



В заключительные дни мероприятия зрителей ждёт премьерная постановка оперы Джакомо Пуччини, в которой примут участие победители кастинга молодых оперных исполнителей. Они выйдут на одну сцену с солистами Мариинского театра. Выступление, как и в прошлом году, пройдёт на высоте 1050 метров над уровнем моря в парке «Лайзо».



Возрастное ограничение: 12+.

