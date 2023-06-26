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В улан-удэнской колонии сыграли сразу пять свадеб

В улан-удэнской колонии сыграли сразу пять свадеб
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Церемонию провёл специалист ЗАГСа

В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ сразу пять осуждённых заключили брак со своими избранницами.

Церемонии бракосочетания провёл специалист Улан-Удэнского городского отдела управления ЗАГС. По традиции молодожёны обменялись кольцами и поставили подписи в книге актов гражданского состояния, после чего получили свидетельства о заключении брака.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии, сотрудники воспитательного отдела колонии поздравили молодожёнов с важным в их жизни событием и пожелали им долгих лет счастливой семейной жизни.  
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