В улан-удэнской колонии сыграли сразу пять свадеб

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Церемонию провёл специалист ЗАГСа



В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ сразу пять осуждённых заключили брак со своими избранницами.



Церемонии бракосочетания провёл специалист Улан-Удэнского городского отдела управления ЗАГС. По традиции молодожёны обменялись кольцами и поставили подписи в книге актов гражданского состояния, после чего получили свидетельства о заключении брака.



Как отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии, сотрудники воспитательного отдела колонии поздравили молодожёнов с важным в их жизни событием и пожелали им долгих лет счастливой семейной жизни.

