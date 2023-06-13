В Улан-Удэ откроют бюст экс-министра образования Бурятии

Сергей Намсараев ушёл из жизни в 2019 году
В Улан-Удэ появится бюст экс-министра образования Бурятии Сергея Намсараева. Его установят на территории Бурятского республиканского института образовательной политики(БРИОП), а откроют 19 июня (ровно через 70 лет со дня рождения Намсараева). Об этом на брифинге рассказал глава минобрнауки республики Валерий Поздняков.
Мероприятие состоится в рамках празднования Года педагога и наставника, а также 100-летия со дня образования министерства образования и науки Бурятии.
- Этот год для педагогического сообщества и всей системы образования очень знаковый, поскольку это Год педагога и наставника. В рамках всех этих мероприятий мы подготовили ещё одно – это юбилейный день рождения наставника, педагога и министра Сергея Дашинимаевича Намсараева. Министерству 100 лет, из них 20 лет руководил Сергей Дашинимаевич. Это знаковая фигура для всей нашей системы образования, - рассказал Валерий Поздняков.
В рамках юбилейных мероприятий также будет выпущена книга по воспоминаниям о Сергее Намсараеве. Она будет издана на русском и бурятском языках тиражом около 500 экземпляров.
Также 19 июня в бальном зале Бурятского госуниверситета пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая памяти Намсараева (6+). На неё пригласили ведущих педагогов Бурятии и гостей из различных регионов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Намсараев ушёл из жизни в 2019 году в возрасте 65 лет.
Сергей Намсараев родился 19 июня 1953 года на станции Хадабулак Оловянинского района Читинской области в многодетной семье крестьянина. Трудовую деятельность начал школьным учителем химии и биологии в селе Кункур Агинского Бурятского автономного округа ещё до поступления в педагогический институт. В 1975 году окончил физико-математический факультет Бурятского государственного педагогического института имени Банзарова по специальности «учитель физики». Как один из лучших выпускников, был оставлен для работы на кафедре педагогики.
Работал в БГПИ, позже защитил кандидатскую диссертацию по проблемам политехнического образования, затем стал доктором педагогических наук. В 1989 году стал консультантом Бурятского обкома КПСС по вопросам образования и науки, а в сентябре 1989-го был назначен министром народного образования Бурятской АССР. С 1994-го по 2009 годы - министр образования и науки республики.
В Улан-Удэ откроют бюст экс-министра образования Бурятии
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