Гусиноозёрск примет районный Сурхарбан

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Скачки состоятся вблизи Новоселенгинска



В Селенгинском районе Бурятии спортивно-культурный праздник «Наадан – Сурхарбан 2023» пройдёт 9 и 10 июня. В этом году он приурочен к столетию района.



В спортивную программу праздника включены 12 видов спорта. В первый соревновательный день 9 июня в 18:00, в местности Талын Харгана (вблизи с. Новоселенгинск) пройдут конные скачки «Мори урилдаан».



10 июня на стадионе «Шахтёр» в Гусиноозёрске с 10:00 часов начнутся соревнования по борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из национального лука, гиревому спорту, шахматам «Шатар», разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган (Сээр хухалха)», бурятской традиционной игре в кости «Шагай наадан», по «Тэбэг» («Зоска»), волейболу, лёгкой атлетики, перетягиванию каната, мини-футболу.



Также гостей праздника ожидает концерт с приглашёнными артистами: Бадмой-Хандой Аюшеевой, театром «Байкалом», ансамблем «Забава». Об этом сообщает комитет по спорту и молодёжной политики Селенгинского района.



Возрастное ограничение: 6+.

