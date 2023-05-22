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В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний эндокринной системы,

В Бурятии стартовала неделя профилактики заболеваний эндокринной системы,
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Одной из мер профилактики является ежедневное потребление йода

В Бурятии с 22 по 28 мая проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы, приуроченная ко Всемирному дню щитовидной железы (отмечается 25 мая).

- Щитовидная железа считается одним из самых больших органов эндокринной системы. Она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ в организме, влияющие на рост и развитие организма. Гормоны щитовидной железы способствуют урегулированию потребления кислорода тканями организма, они отвечают за нормальную работу иммунной системы: стимулируют её клетки, с помощью которых организму приходится бороться с инфекциями. Таким образом, щитовидная железа оказывает влияние на все стороны жизни человека, в том числе даже на его настроение и внешний вид, - поясняют медики. 

На сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев – предотвратимо!

Именно на это – на повышение общественной информированности о проблемах, связанных с щитовидной железы – нацелен Всемирный день щитовидной железы.

Около 80% заболеваний щитовидной железы ассоциированы с дефицитом йода. Эти заболевания можно предотвратить, включив в рацион достаточное количество йода.

- Одной из мер профилактики йододефицитных заболеваний является ежедневное потребление йода. В настоящее время практически на всей территории России потребление йода с пищей и водой значительно снижено. Так, по данным последних исследований, реальное потребление человеком йода в сутки составляет 40 – 80 мкг, что ниже рекомендуемого в 2 – 3 раза. Это диктует необходимость проведения йодной профилактики, которая может быть индивидуальной, групповой и массовой. Индивидуальная йодная профилактика включает в себя потребление продуктов питания с повышенным содержанием йода (морская рыба, кальмары, морская капуста, хурма, грецкие орехи), использование профилактических лекарственных препаратов, обеспечивающих поступление физиологического количества йода (калия йодид, йодомарин), - рассказала врач-эндокринолог Городской поликлиники №6 Елена Линхоева.

Она подчеркнула, что групповая йодная профилактика предполагает назначение профилактических лекарственных средств под контролем специалистов в группах наибольшего риска развития йододефицитных заболеваний (дети, подростки, беременные и кормящие женщины) или организованных контингентах жителей в йододефицитных регионах (детские сады, школы, предприятия).

- Массовая йодная профилактика подразумевает внесение йода (в виде йодида или йодата калия) в качестве добавки в наиболее распространённые продукты питания, чаще всего в поваренную соль, - пояснила Елена Линхоева. 
медицинская помощь поликлиника №6

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