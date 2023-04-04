Самым ценным игроком турнира также был выбран монгольский спортсмен
На чемпионате Азии по баскетболу 3х3 мужская сборная Монголии обыграла команду Австралии со счётом 21:18 и стала двукратным чемпионом Азиатского континента. В решающий момент, при счёте 18:18 А. Ананд исполнил штрафной бросок и принёс победу своей команде.
Кроме этого, набрав 31 очко, баскетболист Д. Дэлгэрням был назван «Самым ценным игроком» (MVP) чемпионата.
Ранее сборная Монголии дважды играла в финале против Австралии, но оба раза проиграла. Теперь став чемпионом Азии, команде Монголии предстоит финальная задача отборочного турнира – побороться за право на участие в Олимпийских играх в Париже.
- К сожалению, наша женская сборная завершила турнир, проиграв в четвертьфинале Китаю со счётом 17:10, - сообщает монгольское новостное агентство «Монцамэ».
Баскетболисты Монголии стали чемпионами Азии
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