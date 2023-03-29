В Бурятии выберут лучшую молодую семью

Отборочный тур продлится до 21 апреля



В Бурятии в восьмой раз проведут региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Среди пяти номинаций конкурса уже традиционно одна посвящена молодым семьям. Можно также попробовать принять участие и в других интересных номинациях: «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».



- Семьи из Бурятии практически всегда оказываются среди победителей на федеральном конкурсе. Потому что воспитание, отношения в семье, уважение заложено в нашей республике испокон веков. Молодые семьи не только продолжают традиции, но и укрепляют их, улучшают, внося что-то новое, лучшее. Приятно наблюдать за ними, когда активная жизненная позиция переходит уже из индивидуального в семейное дело, - поделился министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Конкурс проходит в два тура: отборочный тур (на районном уровне) – с 15 марта по 21 апреля; финальный тур (на республиканском уровне) – с 24 апреля по 28 апреля.



Победители регионального этапа всероссийского конкурса в каждой из номинаций будут представлять Бурятию на всероссийском конкурсе «Семья года».



Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте министерства социальной защиты Бурятии.





