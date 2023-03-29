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Больше всего электромобилей зарегистрировано в Иркутской области и Приморском крае

Больше всего электромобилей зарегистрировано в Иркутской области и Приморском крае
Общество,  Фото:pixabay.com

Их число перевалило за 2000

Специалисты пермского технопарка Morion Digital изучили данные сайта ГИБДД и составили карту регионов России по количеству электромобилей. Больше всего их оказалось в Иркутской области и Приморском крае.

Топ-5 регионов-лидеров

1. Иркутская область - 2131 шт. (3,2 на 1000 машин);

2. Приморский край - 2022 шт. (2,2 на 1000);

3. Москва - 1797 шт. (0,4 на 1000);

4. Краснодарский край - 1644 шт. (0,9 на 1000);

5. Пермский край - 1642 шт. (1,8 на 1000).

Электромобили привозят в Россию из Японии, Китая и Южной Кореи через Приморский край. А в Иркутской области «электрички» распространены из-за недорогой электроэнергии, комментирует лидерство двух субъектов РФ «Сибирский экономист».

В Якутии 12 электромобилей, в Калмыкии – 10, в Тыве – 7. Нет их на Чукотке, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.

«Байкал-Daily» сообщал, что на 1 января 2023 года в Бурятии было зарегистрировано 290 электромобилей и 6298 так называемых гибридов (электричество и бензин). Двумя годами ранее - 96 и 1156 соответственно.

По карте технопарка Morion Digital сейчас в РБ уже 291 электромобиль (1 на 1000 машин), в Забайкальском крае – 461 (1,4 на 1000 авто).

Для подзарядки автокаров в столице Бурятии работают четыре электрозарядных станции Две из них из категории «быстрых», т.е. для полной подзарядки достаточно 30-40 минут. На других для этого требуется 3-4 часа.
электромобили

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