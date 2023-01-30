Только количество электромобилей выросло в три раза
Всё больше жителей Бурятии предпочитают ездить на электрокарах. По информации управления ГИБДД, на 1 января 2023 года в республике было зарегистрировано 290 электромобилей и 6298 так называемых гибридов (электро и бензин). Тогда как двумя годами ранее - 96 и 1156 соответственно, сообщили в минтрансе Бурятии.
Электрокар экологичен и экономичен. Несмотря на ограниченный запас хода, многие жители Бурятии смогли оценить преимущества этого вида транспорта. Так, в 2021 году в Бурятии насчитывалось 96 электромобилей и 1156 гибридов. В 2022 – 204 и 3056. В этом – 290 и 6298 соответственно.
- Мы понимаем, за экологичным электрическим транспортом – будущее. Электрокар не только экономит семейный бюджет, его использование сокращает выбросы угарных газов в атмосферу. Отмечу, что для развития электротранспорта в республике отменён транспортный налог. Это существенный фактор для многих автомобилистов, - подчеркнул министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Для подзарядки автокаров в столице Бурятии работают четыре электрозарядных станции, две из них из категории «быстрых», т.е. для полной подзарядки достаточно 30-40 минут, на других для этого требуется 3-4 часа. Первая появилась в Улан-Удэ в 2020 году на ТРЦ «Мёд», затем открыли ещё две в ТРЦ «Capital Moll» и ТРЦ «Пионер». В 2022 году заработала АЗС «Роснефть» по улице Бабушкина.
Кроме того, НК «Роснефть» в конце 2022 года установлены, но ещё не введены в эксплуатацию 3 электрозаправочных станции: в Кабанском районе в Тресково и Бабушкине и в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ. Эти заправки будут введены в эксплуатацию по проекту ПАО «Русгидро» на федеральных трассах и будут иметь возможность заправки автобусов.
В Бурятии становятся всё популярнее электромобили и гибриды
Общество, Фото:
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