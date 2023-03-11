В регионе осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 11 марта, по республике переменная облачность, днём снега не будет. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём -4,-9, местами по юго-западу до 0, по северной половине -10,-15.
В Улан-Удэ также без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью днём -5,-7.
В Бурятии сохранится ветреная погода
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Общество, 11.03.2023
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