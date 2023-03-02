В следственном изоляторе в Улан-Удэ прошёл турнир по настольному футболу

Общество, Фото: УФСИН по РБ

В соревнованиях состязались подростки



В улан-удэнском СИЗО№1 прошёл турнир по настольному футболу среди несовершеннолетних, подозреваемых обвиняемых и осуждённых.



Футбольные баталии состоялись в спортивном зале, где ребята смогли продемонстрировать свою ловкость и скорость реакции.



- Для несовершеннолетних, в учреждении, реализуется право заниматься физической культурой и спортом. В корпусе для их содержания имеется помещение для занятий спортом с теннисным столом и шведской стенкой, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Сотрудники воспитательного отдела, в целях воспитания спортивного духа и физического развития, постоянно проводят для подростков соревнования и турниры по различным спортивным направлениям.

