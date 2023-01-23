Джидинский район обзавёлся большим экраном
12 января в селе Джида Джидинского района Бурятии заработал кинотеатр. Он появился в районном культурно-досуговом центре «Гармония», сообщили в минкультуры республики.
По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, новый кинозал оборудован в рамках федерального проекта «Культурная среда» и национального проекта «Культура». В конце 2022 года в зрительном зале провели ремонт, установили новые кресла и современное кинооборудование.
- Последний раз фильмы здесь смотрели несколько десятилетий назад. Для первого показа был выбран российский семейный комедийный фильм «Чебурашка» (6+). Более сотни жителей и гостей района смогли сегодня приобщиться к миру кино, миру великого искусства. За день прошло пять кинопоказов, в том числе и для самых маленьких зрителей, - сказала Соелма Дагаева.
С 2019 года модернизация кинозалов включены в нацпроект «Культура». Цель программы – создание условий для показа отечественного кино
По данным министерства культуры Бурятии, с 2019 года при поддержке Фонда кино в рамках реализации национального проекта «Культура» в Бурятии открыто 13 кинотеатров: в Кабанском, Бичурском, Заиграевском, Прибайкальском, Кижингинском, Еравнинском, Хоринском, Иволгинском, Окинском, Джидинском районах, г. Северобайкальске и два кинозала в Улан-Удэ.
На средства субсидии приобретено цифровое оборудование, системы для 3D-показа, звуковое оборудование, современные киноэкраны. Сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, в этом году увеличена до 9 млн рублей.
В селе Джида в Бурятии впервые за несколько десятилетий открыли кинотеатр
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