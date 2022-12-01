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Телебашня в Улан-Удэ будет сиять намного чаще

Телебашня в Улан-Удэ будет сиять намного чаще
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь её называют одной из главных городских достопримечательностей

Улан-удэнская телебашня на улице Бабушкина будет сиять намного чаще, сообщили в мэрии.

Со 2 декабря и вплоть до Нового года архитектурно-художественная подсветка на телебашне будет гореть по пятницам и субботам с 19:00 до 22:00.

31 декабря подсветка загорится в 19:00 и будет работать до часу ночи. В праздничные дни, с 1 по 8 января, её будут включать каждый день с 19:00 до 22:00.

- Эта телебашня - одна из главных городских достопримечательностей. С новой подсветкой и оборудованием телебашни не только наши государственные и народные праздники, важные даты станут более значимыми, яркими и запоминающимися. Мы хотим, чтобы и в будние дни, в преддверии Нового года телебашня создавала настроение нашим жителям и украшала город, - отметил мэр Игорь Шутенков.

В следующем году подсветку будут зажигать в дни празднования Рождества Христова, Сагаалгана, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня народного единства, Дня Конституции.

Новую архитектурно-художественную подсветку, состоящую из 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов, запустили на телебашне на улице Бабушкина накануне Дня народного единства. Проект реализован за счёт средств Российской телевизионной и радиовещательной сети.

По заявлению руководства Российской телевизионной сети, подсветка на Улан-Удэнской телебашне стала самой современной и функциональной не только на Дальнем Востоке, но и в России. Современное оборудование и программное обеспечение позволяют окрашивать телебашню практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения, включать светодинамические сцены: переливания, мерцание, стробоскопы, сияние. На медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте около 60 метров, можно будет показывать текст и видеоролики.
телебашня подсветка

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