Теперь её называют одной из главных городских достопримечательностей
Улан-удэнская телебашня на улице Бабушкина будет сиять намного чаще, сообщили в мэрии.
Со 2 декабря и вплоть до Нового года архитектурно-художественная подсветка на телебашне будет гореть по пятницам и субботам с 19:00 до 22:00.
31 декабря подсветка загорится в 19:00 и будет работать до часу ночи. В праздничные дни, с 1 по 8 января, её будут включать каждый день с 19:00 до 22:00.
- Эта телебашня - одна из главных городских достопримечательностей. С новой подсветкой и оборудованием телебашни не только наши государственные и народные праздники, важные даты станут более значимыми, яркими и запоминающимися. Мы хотим, чтобы и в будние дни, в преддверии Нового года телебашня создавала настроение нашим жителям и украшала город, - отметил мэр Игорь Шутенков.
В следующем году подсветку будут зажигать в дни празднования Рождества Христова, Сагаалгана, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня народного единства, Дня Конституции.
Новую архитектурно-художественную подсветку, состоящую из 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов, запустили на телебашне на улице Бабушкина накануне Дня народного единства. Проект реализован за счёт средств Российской телевизионной и радиовещательной сети.
По заявлению руководства Российской телевизионной сети, подсветка на Улан-Удэнской телебашне стала самой современной и функциональной не только на Дальнем Востоке, но и в России. Современное оборудование и программное обеспечение позволяют окрашивать телебашню практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения, включать светодинамические сцены: переливания, мерцание, стробоскопы, сияние. На медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте около 60 метров, можно будет показывать текст и видеоролики.
Телебашня в Улан-Удэ будет сиять намного чаще
Общество, Фото:
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