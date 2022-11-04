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Телевышка в Улан-Удэ засияла цветами флагов России и Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Это подарок к столетию образования Бурят-Монгольской АССР

Телевышка на улице Бабушкина в Улан-Удэ засияла цветами флагов России и Бурятии. Такой подарок горожанам сделала накануне Дня народного единства Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

- Эта подсветка самая современная и функциональная не только на Дальнем Востоке, но и в России, - сказал на церемонии запуска подсветки телевышки заместитель гендиректора РТРС Виктор Горегляд. – Она состоит из 7700 светильников и 38 прожекторов.

Теперь телебашню высотой 163 м, которая с 1961 года транслировала для улан-удэнцев телерадиопрограммы, можно подсветить любыми цветами. Возможны разные эффекты: переливания, мерцание, стробоскопы, сияние.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что запуск подсветки – позитивная новость. По его словам, Улан-Удэ получил красивую башню, которую видно из любого уголка города.

- Бюджетные деньги не вкладывались, - отметил он. – РТСР сделала это за свой счёт, чтобы в нашем городе стало красивее.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал телевышку украшением столицы Бурятии и самым высоким объектом в городе. И проговорился:

- Проект коммерческий. Но я уверен, что эффект от него будет радовать всех улан-удэнцев многие десятилетия вперёд.

В мэрии уверены, что она также станет одной из туристических достопримечательностей. 

Горегляд, Цыденов и Шутенков в конце церемонии нажали символическую кнопку. Под гимн России телебашня засияла триколором российского флага, который чуть позже сменили цвета Бурятии.

видео - администрация Улан-Удэ 

Кстати, в августе 2022 года подсветку, но в меньших объемах, запустили на телебашне в Кызыле.

А в прошлом году в Якутске в благодарность спасателям из Бурятии за тушение лесных пожаров телебашню окрасили в синий, белый и жёлтый цвета.

Улан-Удэ 100-летие образования Бурятии ТВ

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Это подарок к столетию образования Бурят-Монгольской АССР


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