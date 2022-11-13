В Шелехове девять экс-полицейских признаны виновными в получении взяток

Общая сумма взятки составила более 120 тысяч рублей



В Шелехове вынесен приговор в отношении 9 бывших сотрудников местного отдела полиции. Они признаны виновными в получении взяток.



Следствием и судом установлено, что с января по октябрь 2021 года участковые уполномоченные полиции и сотрудники дежурной части получали взятки от индивидуального предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги по захоронению граждан. Взятки предназначались за предоставление сотрудникам ритуальной службы информации о личности и местонахождении умерших граждан. Общая сумма взятки составила более 120 тысяч рублей.



- Преступная коррупционная схема была выявлена сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области. За совершение данных преступлений сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел Российской Федерации в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде условного лишения свободы. Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя находится на рассмотрении в суде.

