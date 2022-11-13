13 ноября

12 ноября

11 ноября

Популярное

В Шелехове девять экс-полицейских признаны виновными в получении взяток

В Шелехове девять экс-полицейских признаны виновными в получении взяток
Общество,  Фото:pixabay.com
Общая сумма взятки составила более 120 тысяч рублей

В Шелехове вынесен приговор в отношении 9 бывших сотрудников местного отдела полиции. Они признаны виновными в получении взяток. 

Следствием и судом установлено, что с января по октябрь 2021 года участковые уполномоченные полиции и сотрудники дежурной части получали взятки от индивидуального предпринимателя, оказывающего ритуальные услуги по захоронению граждан. Взятки предназначались за предоставление сотрудникам ритуальной службы информации о личности и местонахождении умерших граждан. Общая сумма взятки составила более 120 тысяч рублей.

- Преступная коррупционная схема была выявлена сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области и УФСБ России по Иркутской области. За совершение данных преступлений сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел Российской Федерации в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде условного лишения свободы. Уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя находится на рассмотрении в суде.
суд следователи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В улан-удэнском музее пройдёт хоровой концерт
В улан-удэнском музее пройдёт хоровой концерт
Общество, 13.11.2022
Коллектив исполнит лучшие образцы отечественной и зарубежной хоровой музыки, а также обработки народных песен
Было — стало: не звезда
Было — стало: не звезда
Общество, 13.11.2022
«А ведь можно было бы собрать все эти сакральные лозунги в музее на открытом воздухе на каком-нибудь острове. Протоптать там ностальгическую тропу и селфиться умилительно на фоне родных букв…»
В Бурятии турист получил травмы
В Бурятии турист получил травмы
Общество, 13.11.2022
На место выезжали спасатели и альпинисты
В Бурятии пройдёт международный конкурс «Урок на родном языке»
В Бурятии пройдёт международный конкурс «Урок на родном языке»
Общество, 13.11.2022
В нём примут участие 63 конкурсанта из России, Китая и Монголии
Районная больница в Бурятии получила современный УЗИ-сканер
Районная больница в Бурятии получила современный УЗИ-сканер
Общество, 13.11.2022
Жители Окинского района проходят обследования на новом высокотехнологичном оборудовании
В школы Улан-Удэ приедет мобильный юридический офис
В школы Улан-Удэ приедет мобильный юридический офис
Общество, 13.11.2022
Специалисты окажут правовую помощь детям и их родителям
В Улан-Удэ острый дефицит водителей автобусов
В Улан-Удэ острый дефицит водителей автобусов
Общество, 13.11.2022
В сентябре и октябре было принято водителей в три раза меньше, чем нужно
В Улан-Удэ за самовольную подрезку деревьев у домов грозят штрафы
В Улан-Удэ за самовольную подрезку деревьев у домов грозят штрафы
Общество, 13.11.2022
Размер штрафа колеблется от двух до 50 тысяч рублей, в зависимости от того, кто совершил административное правонарушение
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 37 жителей Бурятии
Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали 37 жителей Бурятии
Общество, 13.11.2022
Мошенники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ; покупателями или продавцами товаров, родственниками; знакомыми
Первому заммэра Улан-Удэ внесено представление прокурора
Первому заммэра Улан-Удэ внесено представление прокурора
Общество, 13.11.2022
Проведена проверка по публикации СМИ о небезопасной организации дорожного движения на двух улицах
Читинец украл деньги из кассового аппарата в баре
Читинец украл деньги из кассового аппарата в баре
Общество, 13.11.2022
Часть похищенных денег удалось позже изъять
Глава Бурятии исполнил мечту девочки из Джидинского района
Глава Бурятии исполнил мечту девочки из Джидинского района
Общество, 13.11.2022
«Сложно весь мир сделать светлее, но для одной девочки сегодня небо стало немножко теплее», - отметил он в соцсети
В Бурятии сегодня морозной погоды не ожидается
В Бурятии сегодня морозной погоды не ожидается
Общество, 13.11.2022
В Баргузинской долине пройдёт небольшой снег

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^