В нём приняли участие ветераны правоохранительных органов и органов безопасности
В начале октября на центральном стадионе Бурятии состоялся чемпионат республики по мини-футболу среди ветеранов правоохранительных органов и органов безопасности. В соревнованиях приняло участие более 60 спортсменов в составе шести команд: ГУ МЧС, УМВД по г. Улан-Удэ, УФСИН, УФСБ, УФССП и Бурятской таможни.
Чемпионат проходил в три этапа: групповой, полуфинальный и финальный. Ряд встреч завершились сериями послематчевых пенальти.
По итогам игр победителем соревнований стала команда коллектива физической культуры Бурятской таможни. Второе место заняла команда коллектива физической культуры управления МВД России по Улан-Удэ. Третье место завоевала команда коллектива физической культуры ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
Как сообщает пресс-служба БРО «Динамо», победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.
В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов
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