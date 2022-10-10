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В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов

В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов
Общество,  Фото:пресс-служба БРО «Динамо»
В нём приняли участие ветераны правоохранительных органов и органов безопасности

В начале октября на центральном стадионе Бурятии состоялся чемпионат республики по мини-футболу среди ветеранов правоохранительных органов и органов безопасности. В соревнованиях приняло участие более 60 спортсменов в составе шести команд: ГУ МЧС, УМВД по г. Улан-Удэ, УФСИН, УФСБ, УФССП и Бурятской таможни.

Чемпионат проходил в три этапа: групповой, полуфинальный и финальный. Ряд встреч завершились сериями послематчевых пенальти.

По итогам игр победителем соревнований стала команда коллектива физической культуры Бурятской таможни. Второе место заняла команда коллектива физической культуры управления МВД России по Улан-Удэ. Третье место завоевала команда коллектива физической культуры ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Как сообщает пресс-служба БРО «Динамо», победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.
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