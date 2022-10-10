В Бурятии прошёл чемпионат по мини-футболу среди ветеранов

В нём приняли участие ветераны правоохранительных органов и органов безопасности



В начале октября на центральном стадионе Бурятии состоялся чемпионат республики по мини-футболу среди ветеранов правоохранительных органов и органов безопасности. В соревнованиях приняло участие более 60 спортсменов в составе шести команд: ГУ МЧС, УМВД по г. Улан-Удэ, УФСИН, УФСБ, УФССП и Бурятской таможни.



Чемпионат проходил в три этапа: групповой, полуфинальный и финальный. Ряд встреч завершились сериями послематчевых пенальти.



По итогам игр победителем соревнований стала команда коллектива физической культуры Бурятской таможни. Второе место заняла команда коллектива физической культуры управления МВД России по Улан-Удэ. Третье место завоевала команда коллектива физической культуры ГУ МЧС России по Республике Бурятия.



Как сообщает пресс-служба БРО «Динамо», победители и призёры соревнований награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами.

