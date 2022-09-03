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В Улан-Удэ прибыли девять новых автобусов

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Поставка автобусов осуществляется частями

В распоряжение МУП «Городские маршруты» поступили девять новых автобусов. Сегодня, 3 августа, на торжественную церемонию вручения ключей водителям автобусов прибыли глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Я хочу сначала поблагодарить вас за работу. На общественном транспорте работать непросто. В жару и холод, рано или поздно – вы выходите на маршрут и перевозите наших людей. Я хочу, чтобы ваша работа была в более комфортных условиях, а для наших жителей были лучшие автобусы. Главное, чтобы ходили по расписанию. Я прошу вас работать аккуратно, безопасно, чётко следовать расписанию. Быть улыбчивыми с нашими пассажирами, чтобы люди с удовольствием пользовались общественным транспортом. Хорошей работы вам, в добрый путь, а нашим жителям удобных, комфортных автобусов и быстрого следования туда, куда им надо, - сказал Алексей Цыденов.

Автобусы среднего класса «ПАЗ» были приобретены в рамках контракта с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» с учётом льготного финансирования ВЭБ.РФ.

К слову, с 1 сентября у персонала МУП «Городские маршруты» увеличена заработная плата. У водителей зарплата повышена на 21%, а у кондукторов и слесарей на 15%.

- 2022 год точно войдёт в историю нашего Улан-Удэ. Впервые проходит масштабное пополнение и усиление парка городских автобусов. Вот сегодня мы будем выпускать на линию первые девять автобусов из 65, которые придут в конце этого года. Они должны были прийти только в октябре, но завод пошёл нам навстречу и начал сразу партиями отпускать в наш город автобусы. Всего новых автобусов будет 138. И вместе с теми автобусами, которые мы уже запустили по дальневосточной субсидии и «Народному бюджету», число автобусов МУП «Городские маршруты» увеличится в три раза. Наши улан-удэнцы смогут добираться до места назначения с комфортом, без тесноты и очереди! - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Всего до конца года в Улан-Удэ поступят 56 автобусов «ПАЗ» и 59 автобусов большого класса «Волгабас», закупленных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Поставка ещё 14 «Волгабасов» ожидается в начале 2023 года.

Большие автобусы будут двигаться по определённым направлениям. В частности, это касается Левобережного направления, сотых кварталов и т.д. «Они будут работать по жёсткому расписанию. С раннего утра и до позднего вечера. Думаем, жители оценят наш работу с новым транспортом, который мы будем получать в ближайшее время. Это очень сильно улучшит картину транспортных перевозок нашего города», - отметил директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.

Поставка автобусов осуществляется частями. В октябре – 22 единицы, в ноябре – 22, в декабре - 21.
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