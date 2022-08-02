Новый соревновательный день принёс республике «серебро» и 3 «бронзы»
Спортсмены Бурятии продолжают завоёвывать медали VII международных спортивных игр «Дети Азии», которые проходят во Владивостоке.
Ещё одну медаль выиграл Михаил З. На этот раз в беге на 200 м юный легкоатлет завоевал «серебро».
Виктория С. также завоевала свою вторую медаль игр. Она забрала «бронзу» в одиночном разряде по настольному теннису.
Женская борьба принесла республике две медали бронзового достоинства. Обладателями стали Анастасия К. в весовой категории 62 кг и Светлана Н. в весовой категории 66 кг, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Напомним, что команда Бурятии уже выиграла первые медали.
Спортсмены Бурятии завоевали ещё 4 медали на «Детях Азии»
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