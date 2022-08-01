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Спортсмены Бурятии завоевали первые медали на «Детях Азии»

Спортсмены Бурятии завоевали первые медали на «Детях Азии»
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Награды выиграны в настольном теннисе, беге и плавании

Во Владивостоке стартовали VII международные спортивные игры «Дети Азии». На Дальний Восток приехали спортсмены из регионов России и 12 стран.

28 спортсменов из Бурятии выступают в составе команды ДФО в 10 видах спорта и уже завоевали первые медали. В настольном теннисе Анита Д. и Виктория С. заняли второе место в женском парном разряде. Батор Р. и Илья Д. стали третьими в мужском парном разряде.

Также в беге на 400 м Михаил З. выиграл «золото». А Михаил П. стал обладателем «бронзы» в эстафете 4х100 комплексное плавание.

Соревнования продлятся до 7 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия спорт настольный теннис плавание бег легкая атлетика Дети Азии

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