Спортсмены Бурятии завоевали первые медали на «Детях Азии»

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Награды выиграны в настольном теннисе, беге и плавании



Во Владивостоке стартовали VII международные спортивные игры «Дети Азии». На Дальний Восток приехали спортсмены из регионов России и 12 стран.



28 спортсменов из Бурятии выступают в составе команды ДФО в 10 видах спорта и уже завоевали первые медали. В настольном теннисе Анита Д. и Виктория С. заняли второе место в женском парном разряде. Батор Р. и Илья Д. стали третьими в мужском парном разряде.



Также в беге на 400 м Михаил З. выиграл «золото». А Михаил П. стал обладателем «бронзы» в эстафете 4х100 комплексное плавание.



Соревнования продлятся до 7 августа, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

