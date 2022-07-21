Бурятия примет фестиваль инсталляций из байкальского мусора

На Байкале покажут «Вечное искусство»
23 и 24 июля в Бурятии пройдёт первый фестиваль инсталляций из байкальского мусора «Вечное искусство». Все предметы искусства художники создадут из мусора, который соберут на берегах Баргузинского залива.
- Просить отдыхающих не мусорить и ругаться не помогает, и мы решили попробовать действовать наглядно, через искусство, – рассказали организаторы фестиваля художники Анна Назарова и Артём Маганов.
Как сообщает туристский информационный центр «Байкал», фестиваль пройдёт на территории арт-резиденции «Радуга» в селе Максимиха. Все работы останутся в постоянной экспозиции и станут местной достопримечательностью.
Кроме художественных инсталляций, на фестивале можно будет:
- увидеть выступление петербургского музыканта Фёдора Григорьева (бутылофон);
- посетить мастер-классы по изготовлению домашнего декора из вторсырья;
- посмотреть кино под открытым небом на лесной опушке;
- послушать лекции от экологов и искусствоведов;
- поучаствовать в обмене прочитанными книгами.
Расписание фестиваля «Вечное искусство»
23 июля
14:00 - открытие фестиваля «Вечное искусство», экскурсия по экспозиции, начало работы «Крафт-базара»;
15:30 - мастер-класс Юлии Че «Очки для забавных селфи»;
16:00 - мастер-класс Павла Бибишева и Дианы Трошевой по ресайклингу бытовой техники с помощью граффити;
16:00 - лекция Наины Величко «Мусор в эпоху пост-постмодерна»;
17:00 - фильм о создании инсталляций фестиваля «Вечное искусство»;
17:00 - мастер-класс Екатерины Блиновой по росписи бутылок;
17:30 - лекция Лейлы Хахураевой «Зелёные технологии на Байкале»;
18:00 - музыкальный концерт от Школы искусств «Сила музыки»;
18:30 - фильм о создании инсталляций фестиваля «Вечное искусство»;
20:00 - показ масок Юлии Че «Эти странные танцы мусорных тотемов».
24 июля
14:00 - музыкальный концерт от школы искусств «Сила музыки»;
14:30 - мастер-класс Наины Величко «Что-то с чем-то»;
15:30 - лекция Лейлы Хахураевой «Зелёные технологии на Байкале»;
16:00 - мастер-класс Артёма Маганова «Бутылопись»;
16:30 - фильм о создании инсталляций фестиваля «Вечное искусство»;
17.00 - лекция Татьяны Никифоровой «Ноль отходов»;
17:30 - мастер-класс Анны Назаровой «Картины из пакетов»;
18.00 - документальный фильм «На вершине горы» (16+, Дания, 2020);
20:00 - показ масок Юлии Че «Эти странные танцы мусорных тотемов».
Возрастное ограничение 16+
Бурятия примет фестиваль инсталляций из байкальского мусора
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