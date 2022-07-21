Бурятия примет фестиваль инсталляций из байкальского мусора

На Байкале покажут «Вечное искусство»



23 и 24 июля в Бурятии пройдёт первый фестиваль инсталляций из байкальского мусора «Вечное искусство». Все предметы искусства художники создадут из мусора, который соберут на берегах Баргузинского залива.



- Просить отдыхающих не мусорить и ругаться не помогает, и мы решили попробовать действовать наглядно, через искусство, – рассказали организаторы фестиваля художники Анна Назарова и Артём Маганов.



Как сообщает туристский информационный центр «Байкал», фестиваль пройдёт на территории арт-резиденции «Радуга» в селе Максимиха. Все работы останутся в постоянной экспозиции и станут местной достопримечательностью.



Кроме художественных инсталляций, на фестивале можно будет:

- увидеть выступление петербургского музыканта Фёдора Григорьева (бутылофон);

- посетить мастер-классы по изготовлению домашнего декора из вторсырья;

- посмотреть кино под открытым небом на лесной опушке;

- послушать лекции от экологов и искусствоведов;

- поучаствовать в обмене прочитанными книгами.



Расписание фестиваля «Вечное искусство»



23 июля

14:00 - открытие фестиваля «Вечное искусство», экскурсия по экспозиции, начало работы «Крафт-базара»;

15:30 - мастер-класс Юлии Че «Очки для забавных селфи»;

16:00 - мастер-класс Павла Бибишева и Дианы Трошевой по ресайклингу бытовой техники с помощью граффити;

16:00 - лекция Наины Величко «Мусор в эпоху пост-постмодерна»;

17:00 - фильм о создании инсталляций фестиваля «Вечное искусство»;

17:00 - мастер-класс Екатерины Блиновой по росписи бутылок;

17:30 - лекция Лейлы Хахураевой «Зелёные технологии на Байкале»;

18:00 - музыкальный концерт от Школы искусств «Сила музыки»;

18:30 - фильм о создании инсталляций фестиваля «Вечное искусство»;

20:00 - показ масок Юлии Че «Эти странные танцы мусорных тотемов».



24 июля

14:00 - музыкальный концерт от школы искусств «Сила музыки»;

14:30 - мастер-класс Наины Величко «Что-то с чем-то»;

15:30 - лекция Лейлы Хахураевой «Зелёные технологии на Байкале»;

16:00 - мастер-класс Артёма Маганова «Бутылопись»;

16:30 - фильм о создании инсталляций фестиваля «Вечное искусство»;

17.00 - лекция Татьяны Никифоровой «Ноль отходов»;

17:30 - мастер-класс Анны Назаровой «Картины из пакетов»;

18.00 - документальный фильм «На вершине горы» (16+, Дания, 2020);

20:00 - показ масок Юлии Че «Эти странные танцы мусорных тотемов».



Возрастное ограничение 16+

