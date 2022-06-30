Улан-Удэ принял международный театральный конкурс «Свет Байкала»

Такой фестиваль-конкурс прошёл впервые



С 10 по 25 июня в Улан-Удэ прошла основная программа I международного фестиваля-конкурса детских и юношеских театральных коллективов «Свет Байкала» (0+). Конкурс объединяет все жанры: драма, мюзикл, кукольный театр, художественное слово, театр моды, сообщили в комитете по образованию администрации города.



Более 10 лет детские театральные коллективы не имели возможности показать свои работы на конкурсной площадке, и только единицы могли выезжать за пределы республики.



2022 год стал особенным для театральной жизни учреждений дополнительного образования Улан-Удэ, ведь с начала года прошло уже два фестиваля. Это городской конкурс «Серебряная маска» и республиканский конкурс «Байгалай туяа», которые собрали на своих площадках более 50 театральных коллективов.



В конкурсе «Свет Байкала» принимают участие детские театральные коллективы образовательных организаций Улан-Удэ, девяти районов республики, Читы, Иркутска, Ангарска, Байкальска, села Оса и посёлка Утулик Иркутской области, села Дульдурга Забайкальского края, Владивостока, а также театральные коллективы из Улан-Батора (Монголия), Шанхая (Китай), Мумбаи (Индия).



- Проект «Свет Байкала» - это новое дыхание и новые смыслы, это не только широкий обмен опытом, но и расширение знаний о Бурятии и об озере Байкал. Проведение фестиваля будет непременно способствовать системному развитию школьных театральных студий, - сообщили организаторы.



Пока профессиональное жюри подводит итоги, педагоги-театралы республики и соседних регионов ждут поездку 2 июля в местность Энхалук. Там пройдёт работа творческой лаборатории ведущих педагогов и артистов республики. Состоятся тренинги, мастер-классы, игровая программа, театр экспромта и торжественная церемония награждения победителей фестиваля.





