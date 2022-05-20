В Бурятии ветерана труда поздравили с 90-летием

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Юбилейную дату отметил житель Заиграевского района Александр Ковальков



Свой 90-й день рождения в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии отметил Александр Афанасьевич Ковальков. Имениннику вручили поздравления от президента России и главы Бурятии, благодарственное письмо от главы муниципального района.



Юбиляр родился в Белоруссии в 1932 году. Перед войной, в 1940 году, семья приехала в Новосибирскую область. Военное детство запомнилось ему навсегда. Учиться не было возможности из-за отдалённости школы, окончил 4 класса и помогал семье. На десятилетнего мальчишку была возложена серьёзная ответственность: на быках и лошадях развозил по деревням документацию и сводки.



Уже в Бурятии, после демобилизации, он смог доучиться. Днём трудился в столярной мастерской, после работы – учёба в вечерней школе, позже закончил курсы водителей. До 1977 года работал на автобазе №8, потом перевёлся в Онохойский лесопромышленный комбинат, где проработал до ухода на заслуженный отдых. Александр Афанасьевич является участником трудового фронта, имеет звание «Ветеран труда».



Вместе с супругой воспитал двоих дочерей, дедушку и бабушку радуют четверо внуков. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

